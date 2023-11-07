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Французская биатлонистка Камиль Бене получила серьёзную травму на тренировке

Французская биатлонистка Камиль Бене получила серьёзную травму на тренировке
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Французская биатлонистка Камиль Бене получила травму на спуске с трассы во время тренировки. У спортсменки вывихнуто плечо и сломан копчик, сообщает Fondo Italia.

«Я допустила ошибку на спуске, которая сбила меня с пути. Выйдя из поворота под гору, я упала на глыбу льда. У меня сломан копчик и вывихнуто левое плечо. Поэтому начало сезона для меня откладывается. Я не знаю, сколько мне придётся ждать, прежде чем я снова встану на лыжи, но одно могу сказать точно: я буду продолжать выступать», — сообщила Бене в своих соцсетях.

Напомним, сборная Франции по биатлону проводит тренировочный сбор во французском Бессане, где команда готовится к выступлениям на первом этапе Кубка IBU, который пройдёт с 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти (Финляндия).

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