Олимпийская чемпионка Бреза-Буше: моя карьера приближается к концу

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в масс-старте на 12,5 км французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, вернувшаяся в спорт после перерыва, связанного с рождением дочери, рассказала о планах на ближайшие годы своей карьеры.

«Есть ли планы после 2026 года? О нет! Думаю, моя карьера приближается к концу. Именно этот прогноз говорит мне, что у меня осталось, может быть, три или четыре года, и я не выйду за рамки этого, это определённо», — цитирует спортсменку Le Dauphine Libere.

Ранее француженка уже заявляла, что не строит далёких планов по поводу карьеры, а намерена сконцентрироваться на ближайших соревнованиях. В качестве приоритетной цели для Бреза-Буше — выступление на этапах Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024.