Йоханнес Бё: у Клебо есть всё, чтобы стать хорошим биатлонистом. Наша дверь открыта

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё подшутил над титулованным соотечественником, лыжником Йоханнесом Клебо.

Ранее в своих социальных сетях Бё опубликовал фото своей формы на сезон-2023/2024, на неё, в частности, нанесён логотип бренда Uno-X. «Вот то, что ты мог пожелать себе на Рождество», — подписал снимок Бё, отметив Клебо. Напомним, Uno-X является партнёром сборной Норвегии по биатлону и при этом личным спонсором Йоханнеса Бё. Клебо также входит в список амбассадоров бренда, но из-за того, что Uno-X не спонсирует норвежскую лыжную федерацию, он не может носить их логотип на Кубке мира и других международных стартах.

«У нас есть свобода, и в то же время мы вольны вносить свой вклад в федерацию. Во многих отношениях мы отдаём и берём друг у друга понемногу, поэтому все стороны и довольны. Мы следим за новостями вокруг Федерации лыжного спорта. В том, что Клебо не разрешено носить логотип, нет ничего такого, но я подумал, что могу послать ему такое рождественское поздравление. Он воспринял это хорошо.

Мог ли бы он вписаться в биатлон? Да, конечно. Он же стратег. У него есть всё необходимое, чтобы стать хорошим биатлонистом. Дверь открыта», — приводит слова младшего Бё NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.