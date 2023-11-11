Йоханнес Бё выиграл спринт на открытии сезона в Шушене, несмотря на промах

В Шушене (Норвегия) состоялся мужской спринт в рамках традиционных соревнований, посвящённых открытию международного биатлонного сезона. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Он допустил один промах на стойке и, несмотря на это, опередил отстрелявшегося чисто соотечественника Стурлу Холм Легрейда более чем на 20 секунд. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Вебьëрн Сëрум.

Биатлон. Открытие сезона в Шушене. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 25.50,10 (1 промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 21,40 секунды (0).

3. Вебьëрн Сëрум (Норвегия) + 22,50 (2).

4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) + 38,80 (2).

5. Тарьей Бё (Норвегия) + 45,90 (3)…

7. Бенедикт Долль (Германия) + 1.03,20 (1).

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