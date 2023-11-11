Лиза Виттоцци вырвала победу в спринте у Тандреволд на открытии сезона в Шушене

В Шушене (Норвегия) состоялся женский спринт в рамках традиционных соревнований, посвящённых открытию международного биатлонного сезона. Его победительницей стала чемпионка мира 2023 года в эстафете итальянка Лиза Виттоцци. Она допустила один промах и опередила норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд. Тройку призёров замкнула чемпионка мира в индивидуальной гонке чешка Маркета Давидова.
Биатлон. Открытие сезона в Шушене. Спринт. Женщины
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 22.21,7 (1 промах).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – отставание 3,1 секунды (2).
3. Маркета Давидова (Чехия) + 4,9 (1).
4. Марте Крoкстад Йхансен (Норвегия) + 49,4 (2).
5. Фрида Доккен (Норвегия) + 1.06,9 (0).
6. Наталия Сидорович (Польша) + 1.13,3 (1).
7. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) + 1.14,2 (3).
8. Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) + 1.14,5 (3).
Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.