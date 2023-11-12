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Жулия Симон — о подготовке к Кубку мира: я на правильном пути

Жулия Симон — о подготовке к Кубку мира: я на правильном пути
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года, двукратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон оценила свою подготовку к сезону после победы в контрольном спринте сборной Франции в Бессане.

«Это была действительно хорошая гонка, но непростая, потому что профиль трассы сложный. Вначале есть несколько неровностей, которые мне подходят, но после долгого плоского, монотонного подъёма это уже не так хорошо для моих качеств.

Так что было очень тяжело, приходилось напрягаться морально и физически. Тело хорошо реагирует, но ему всё ещё чего-то не хватает, но я на правильном пути, осталось разобраться с тремя маленькими вещами перед Кубком мира», — цитирует французскую спортсменку Ski-Nordique.

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