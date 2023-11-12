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Самуэльссон взял реванш у Иварссона в Идре

Самуэльссон взял реванш у Иварссона в Идре
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Чемпион Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2023 года в масс-старте Себастиан Самуэльссон одержал победу в спринте на соревнованиях в Идре (Швеция). Спортсмен допустил два промаха в стрельбе лёжа, но безупречно отстрелял стоя и пришёл к финишу первым. Антон Иварссон, обошедший Самуэльссона 11 ноября в короткой индивидуальной гонке, завершил спринт третьим.

«Я приду домой и отточу горизонтальную стрельбу, и, вероятно, получится хорошо», — сказал Самуэльссон в эфире SVT.

Спринт, мужчины, Идра. 12 ноября.

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 28.05,8 (2 промаха).
2. Йеспер Нелин (Швеция) — отставание 18,5 секунды (1).
3. Антон Иварссон (Швеция) +37,7 (0).
4. Виктор Брандт (Швеция) +44,4 (0).
5. Эмиль Нюквист (Швеция) +47,0 (1).
6. Рене Захна (Эстония) +49,9 (1).

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