Самуэльссон — о возможном проведении зимних ОИ-2030 в Швеции: я в деле

Олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призёр Олимпиады-2018 в гонке преследования шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон позитивно относится к перспективе проведения зимних Олимпийских игр 2030 года в Швеции.
«Я думаю, это будет означать очень многое. Олимпийские игры – невероятно масштабное событие. Это означало бы большие инвестиции в шведский спорт. Это полезно для общественного здравоохранения и по многим причинам», — отметил Самуэльссон в эфире SVT.
Сам спортсмен, которому в 2030 году будет 32, настроен принять участие в стартах. «Если тело выдержит, то я в деле», — добавил биатлонист.
Ранее Шведский олимпийский комитет, Шведский паралимпийский комитет и Шведская национальная спортивная конфедерация объявили, что правительство в положительном ключе рассматривает заявку Швеции на участие в Олимпийских играх 2030 года.