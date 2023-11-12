Самуэльссон — о возможном проведении зимних ОИ-2030 в Швеции: я в деле

Олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призёр Олимпиады-2018 в гонке преследования шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон позитивно относится к перспективе проведения зимних Олимпийских игр 2030 года в Швеции.

«Я думаю, это будет означать очень многое. Олимпийские игры – невероятно масштабное событие. Это означало бы большие инвестиции в шведский спорт. Это полезно для общественного здравоохранения и по многим причинам», — отметил Самуэльссон в эфире SVT.

Сам спортсмен, которому в 2030 году будет 32, настроен принять участие в стартах. «Если тело выдержит, то я в деле», — добавил биатлонист.

Ранее Шведский олимпийский комитет, Шведский паралимпийский комитет и Шведская национальная спортивная конфедерация объявили, что правительство в положительном ключе рассматривает заявку Швеции на участие в Олимпийских играх 2030 года.