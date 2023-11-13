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Опубликован состав мужской и женской сборной Норвегии на грядущий сезон Кубка мира

Союз биатлонистов Норвегии опубликовал составы национальных команд на сезон-2023/2024 Кубка мира. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с ними.

Биатлон. Состав сборной Норвегии на сезон – 2023/2024

Мужчины

Йоханнес Бё (прошлогодний обладатель Кубка мира);

Тарьей Бё;

Ветле Шоста Кристиансен;

Йоханнес Дале;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрёмсхейм;

Вебьёрн Сёрум.

Женщины

Юни Арнеклейв;

Фрида Доккен;

Марте Крокстад Йохансен;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Марит Исхоль Скоган;

Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Кубок мира — 2023/2024 стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция). За победу на Кубке мира в личной гонке биатлонист или биатлонистка будет получать € 15 тыс., за второе место – € 12 тыс., а за третье – € 9 тыс.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.