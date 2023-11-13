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«В погоне за братом. Сложно, но возможно». Тарьей Бё опубликовал фото из Шушена

«В погоне за братом. Сложно, но возможно». Тарьей Бё опубликовал фото из Шушена
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях эффектное фото с традиционного открытия сезона в Шушене (Норвегия).

«В погоне за братом. Сложно, но возможно. На очереди Эстерсунд», — подписал фото старший Бё.

В рамках соревнований Тарьей показал пятый результат в спринтерской гонке и финишировал вторым в масс-старте. Обе эти гонки выиграл его младший брат, пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Кубок мира — 2023/2024 стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция). В рамках первого этапа пройдут сингл-миксты, смешанные эстафеты, спринты и пасьюты.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.

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