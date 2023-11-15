Бьорндален пожелал российским и белорусским биатлонистам вернуться к соревнованиям

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален пожелал российским и белорусским спортсменам как можно скорее вернуться на международные соревнования.

«Надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее, что всё снова нормализуется и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться. Пока нам придётся иметь дело с решением IBU, что они не допущены. Это решение, за которым стоит большинство людей. Ничего не произойдёт, пока не закончится конфликт. IBU с самого начала был предельно ясен», — цитирует спортсмена VG.

Сейчас Бьорндален вместе с супругой, четырёхкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой, проживает в Беларуси. Летом у семейной пары родилась вторая дочь.