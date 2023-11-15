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Губерниев — о номинации на ТЭФИ-2023: работать надо лучше, господа футбольные комментаторы

Губерниев — о номинации на ТЭФИ-2023: работать надо лучше, господа футбольные комментаторы
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике по поводу номинации программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на премию ТЭФИ.

«Кто меня читает, передайте глупеньким и недовольным футбольным комментаторам, что на ТЭФИ выдвигает телеканал! И это телеканал «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала футбольного чемпионата мира не дотягивает до главной телевизионной премии. Отсюда вывод — работать надо лучше, господа футбольные комментаторы. Вот Черданцев хорошо работает — и он в итоге претендует на ТЭФИ», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в число финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте», помимо программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», вошёл Георгий Черданцев с программой «Катар‑2022. Все на футбол».

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