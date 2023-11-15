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Украинский биатлонист Пидручный: cпорт в РФ и Беларуси — это инструмент пропаганды

Украинский биатлонист Пидручный: cпорт в РФ и Беларуси — это инструмент пропаганды
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Чемпион мира (2019), чемпион Европы (2018), победитель Универсиады 2013 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о своём отношении к спортсменам из России и Беларуси, а также к их отстранению от международных соревнований. По мнению биатлониста, российским и белорусским атлетам не должны позволять говорить и прославлять свою страну.

«Спорт в Российской Федерации и Беларуси – это инструмент пропаганды», — цитирует украинского спортсмена Sportarena.

«Одна мысль о том, что мы можем встретить их на гоночных полях, мне в голову не приходит. Это довольно опасно, как для нас, так и для них. В настоящее время отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований является одним из методов давления на эти страны», — добавил Дмитрий Пидручный.

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