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Артём Истомин рассказал об участии своих спортсменов на клубном турнире

Артём Истомин рассказал об участии своих спортсменов на клубном турнире
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Тренер сборной России Артём Истомин высказался на тему того, что большие призовые на клубном турнире, который пройдёт перед стартом Кубка России, могут заставить спортсменов изменить приоритеты во время своей подготовки.

«Побегут ли мои спортсмены на клубном турнире? Да, в полном составе. Мы расцениваем этот старт как контрольные гонки перед сезоном.

Огромные призовые клубного турнира способны заставить спортсменов сменить приоритеты? Не думаю, что люди станут напрягаться на этапах Кубка России меньше, на самом деле. Во-первых, никто не хочет проигрывать. Есть определённая конкуренция в борьбе за общий зачёт, да и в отдельных дисциплинах тоже. В этом сезоне мы выстраиваем подготовку с прицелом на главные старты, то есть на Спартакиаду сильнейших и чемпионат страны. Остальные гонки тоже будем бегать, но прежде всего для набора формы, получения опыта и так далее», — приводит слова Истомина RT.

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