Истомин: Латыпову потребовалось порядка 2 лет, чтобы отработать технику одношажного хода

Тренер сборной России Артём Истомин ответил на вопрос о том, сколько времени требуется спортсмену, чтобы довести какой-либо технический навык до автоматического состояния.

«Очень по-разному. Эдуарду Латыпову понадобилось порядка двух лет, чтобы отработать технику одношажного хода. Сейчас, знаю, многие снимают его ход на видео и пытаются сделать так же. Эдуард добивался нужного результата через большое количество повторений, через большой, просто огромный объём работы. А есть такие спортсмены, как Матвей Елисеев, которому нужно было просто создать в голове правильный образ. Он и сам всегда говорил: не надо объяснять, что я делаю не так, дай мне образ — и я всё пойму сам», — приводит слова Истомина RT.