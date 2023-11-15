Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«В IBU его не услышат». В СБР отреагировали на слова Бьорндалена о возвращении россиян

«В IBU его не услышат». В СБР отреагировали на слова Бьорндалена о возвращении россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак отреагировал на резонансное заявление восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, шестикратного обладателя Кубка мира легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена касательно возвращения россиян и белорусов на Кубок мира.

«Думаю, что его не услышат в IBU. Всё настолько политизировано, что мнение отдельных спортсменов, даже если это не один, а несколько, никто не услышит. Абсолютно не имеет значение, какая фамилия у спортсмена», — приводит слова Пака «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от этапов Кубка мира и других международных соревнований из-за ситуации на Украине, Кубок Содружества является их альтернативой.

Материалы по теме
Норвежцы вынесли всех на старте сезона в биатлоне. Им вообще кто-то может противостоять?
Норвежцы вынесли всех на старте сезона в биатлоне. Им вообще кто-то может противостоять?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android