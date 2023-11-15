«В IBU его не услышат». В СБР отреагировали на слова Бьорндалена о возвращении россиян

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак отреагировал на резонансное заявление восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, шестикратного обладателя Кубка мира легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена касательно возвращения россиян и белорусов на Кубок мира.

«Думаю, что его не услышат в IBU. Всё настолько политизировано, что мнение отдельных спортсменов, даже если это не один, а несколько, никто не услышит. Абсолютно не имеет значение, какая фамилия у спортсмена», — приводит слова Пака «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от этапов Кубка мира и других международных соревнований из-за ситуации на Украине, Кубок Содружества является их альтернативой.