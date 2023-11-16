Шнякин — на выпад Губерниева: Курдюков всегда был лучшим комментатором биатлона

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин отреагировал на выпад коллеги Дмитрия Губерниева в адрес комментаторов финала футбольного чемпионата мира, работа которых не вошла в число финалистов ТЭФИ-2023. Шнякин – один из тех, кто работал на финале.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать. Признание в том, какой же я слабый, раз прибил работу могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и всё в целом. Без оценок.

А в ответ — вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!»

P.S. Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», — написал Шнякин в своих социальных сетях.