Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Шнякин — на выпад Губерниева: Курдюков всегда был лучшим комментатором биатлона

Шнякин — на выпад Губерниева: Курдюков всегда был лучшим комментатором биатлона
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин отреагировал на выпад коллеги Дмитрия Губерниева в адрес комментаторов финала футбольного чемпионата мира, работа которых не вошла в число финалистов ТЭФИ-2023. Шнякин – один из тех, кто работал на финале.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать. Признание в том, какой же я слабый, раз прибил работу могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и всё в целом. Без оценок.

А в ответ — вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!»

P.S. Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», — написал Шнякин в своих социальных сетях.

Материалы по теме
Губерниев — о номинации на ТЭФИ-2023: работать надо лучше, господа футбольные комментаторы
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android