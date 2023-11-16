«СБР поддерживает МОК? Томаса Баха?» Губерниев жёстко ответил на критику МЛКБ

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Павла Ростовцева о Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Тут один обиженный пассажир из руководства СБР выступил против турниров, которые организует наша страна для поддержки спорта и спортсменов!!! Так откровенно ненавидеть российский спорт, биатлонистов и болельщиков может только ярко выраженный моральный урод…. Поздравляю дружную команду Виктора Майгурова!!! Молодцы!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, жёсткая реакция со стороны комментатора последовала после интервью Ростовцева, в котором он заявил, что не понимает, зачем нужны соревнования МЛКБ, ссылаясь на слова тренеров о загруженности спортсменов.

«Я правильно понимаю, что это позиция и всего СБР??? Наш биатлонный союз поддерживает МОК??? Томаса Баха???? Объясните свою позицию, СБР...» — добавил Губерниев.