Вице-президент СБР — о Кубке МЛКБ: не понимаю, зачем эти соревнования нужны

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев высказался о Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который состоится в Ханты-Мансийске 18–19 ноября.

«У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился. Мы много это обсуждали, но мне непонятно с методической точки зрения, почему нужны соревнования, если в прошлом году весь тренерский штаб говорил об излишней соревновательной нагрузке, которая приводила к болезням спортсменов и пропускам соревнований», — цитирует Ростовцева Metaraitings.

Также вице-президент СБР отметил не только спортивную, но и юридическую сторону вопроса. «Мы не можем запретить это спортсменам, но пусть они посмотрят свои контракты с ЦСП, где чётко регламентируется участие спортсменов в соревнованиях, не включённых в календарный план, и какие санкции могут за это быть», — добавил Ростовцев.