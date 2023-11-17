Стал известен состав участников дебютного этапа Международной лиги клубного биатлона

Опубликован состав участников первого этапа открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023». Он пройдёт с 18 по 19 ноября в Ханты-Мансийске. Победитель каждой гонки получит по 1 млн рублей, серебряный и бронзовый призёры – 500 и 250 тысяч соответственно.
У мужчин в соревнованиях планируют принять участие 57 спортсменов.
В частности:
Александр Логинов
Антон Бабиков;
Эдуард Латыпов;
Карим Халили;
Даниил Серохвостов;
Антон Смольский (Беларусь);
Максим Воробей (Беларусь);
Дмитрий Лазовский (Беларусь);
Никита Лобастов (Беларусь);
Кирилл Стрельцов;
Максим Цветков;
Василий Томшин;
Евгений Гараничев.
У женщин в заявку попали 42 биатлонистки.
В частности:
Наталья Гербулова;
Анна Сола (Беларусь);
Анастасия Гореева;
Ульяна Нигматулина;
Елена Кручинкина;
Виктория Сливко;
Кристина Резцова;
Екатерина Носкова.