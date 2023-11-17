Стал известен состав участников дебютного этапа Международной лиги клубного биатлона

Опубликован состав участников первого этапа открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023». Он пройдёт с 18 по 19 ноября в Ханты-Мансийске. Победитель каждой гонки получит по 1 млн рублей, серебряный и бронзовый призёры – 500 и 250 тысяч соответственно.

У мужчин в соревнованиях планируют принять участие 57 спортсменов.

В частности:

Александр Логинов

Антон Бабиков;

Эдуард Латыпов;

Карим Халили;

Даниил Серохвостов;

Антон Смольский (Беларусь);

Максим Воробей (Беларусь);

Дмитрий Лазовский (Беларусь);

Никита Лобастов (Беларусь);

Кирилл Стрельцов;

Максим Цветков;

Василий Томшин;

Евгений Гараничев.

У женщин в заявку попали 42 биатлонистки.

В частности:

Наталья Гербулова;

Анна Сола (Беларусь);

Анастасия Гореева;

Ульяна Нигматулина;

Елена Кручинкина;

Виктория Сливко;

Кристина Резцова;

Екатерина Носкова.