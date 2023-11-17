У биатлонистки сборной Франции диагностировали невропатию. Она пропустит 1-й этап КМ

27-летняя биатлонистка сборной Франции Каролин Коломбо сообщила, что пропустит первый этап Кубка мира – 2023/2024 в Эстерсунде (Швеция), который стартует 25 ноября. У спортсменки диагностировали невропатию.

«Мне наконец поставили диагноз. Это невропатия, вызванная антибиотиками, которые я принимала в августе из-за инфекции мочевыводящих путей. Так как антибиотики были токсичными, у меня была поражена нервная система, и у меня возникло ощущение, будто в постели я сплю с муравейником. Из-за этого у меня было постоянное ощущение усталости.

Болезнь не является необратимой, так как она недостаточно глубоко затронула нервы. Но, с другой стороны, восстановление может занять как две недели, так и год», — приводит слова Коломбо Nordic Magazine.