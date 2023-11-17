Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023: расписание первого этапа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завтра, 18 ноября, стартует первый этап открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в Ханты-Мансийске.

Кубок МЛКБ. Ханты-Мансийск

18 ноября

9:30. Масс-старт, 15 км, мужчины

11:40. Масс-старт, 12,5 км, женщины

19 ноября

9:30. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

11:40. Гонка преследования, 10 км, женщины.

Участие в соревнованиях примут около 120 биатлонистов из России, Беларуси и Китая. Победитель каждой гонки получит по 1 млн рублей, серебряный и бронзовый призёры – 500 и 250 тысяч соответственно.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).