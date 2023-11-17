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Кристина Резцова: старты Кубка МЛКБ рассматриваю как контрольные тренировки

Кристина Резцова: старты Кубка МЛКБ рассматриваю как контрольные тренировки
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Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась ожиданиями от выступления на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который пройдёт 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске.

«Старты будут исключительно как контрольные тренировки, потому что ещё нужно будет поднабрать аэробной нагрузки. В принципе, я «скоростить» ещё не начинала, вообще ни одной работы не делала. Завтра будет первый старт. Будет интересно, какое у меня самочувствие. Конечно, я буду бороться, может быть, кто-то подводился к этим стартам, но я — точно нет», — приводит слова Резцовой Metaratings.

Напомним, завтра, 18 ноября, женщины и мужчины выступят в масс-стартах на Кубке Международной лиги клубного биатлона. Во второй день соревнований пройдут гонки преследования.

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