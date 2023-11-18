Карим Халили прокомментировал победу над Смольским в масс-старте на этапе Кубка МЛКБ

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах, российский биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в масс-старте на первом этапе «PARI Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2023». На финишной прямой ему удалось опередить серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белоруса Антона Смольского.

«Первые круги старался сидеть в группе, экономиться. Понимал, что и Антон, и Эдуард (Латыпов) догоняли, отыгрывали штрафные круги, им приходилось тратить силы. На предпоследнем круге подошёл [близко] к Антону, чтобы он не чувствовал себя комфортно. Удивился, что он спокойно справился на рубеже, стрельнул на ноль. Мне осталось сделать то же самое и дотерпеть.

На четвёртом рубеже понимал, что если пройду без промахов, то шансы на победу очень высокие. С промахом претендовал бы только на тройку. Старался не думать о гонке и отработать спокойно. Лыжи работали замечательно, большое спасибо сервисной бригаде.

На последнем круге моей задачей было выехать на подъём впереди. Когда понял, что Антон стоит в спину, то просто скинул темп, а потом мне осталось только дёрнуться. Здесь такой финиш, что тяжело обгонять на поворотах», — приводит слова Халили «Матч ТВ».