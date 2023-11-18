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«Мне так классно». Кристина Резцова прокомментировала 10-е место в масс-старте на МЛКБ

«Мне так классно». Кристина Резцова прокомментировала 10-е место в масс-старте на МЛКБ
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в масс-старте на открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023».

«Моё возвращение для меня проходит классно, сегодня первый старт, и, несмотря на 10 е место, мне так классно на душе, что я снова соревнуюсь. Надеюсь, это одно из худших моих мест в этом сезоне.

Турнир действительно классный, болельщиков не так много, но сама атмосфера этого международного формата очень приятная. Что касается меня, я в последний момент узнала об этом старте, когда только прочитала в интернете. Спросила у Норицына, нужно ли бежать. Он ответил, что можно сделать это ради разгона и тренировочных стартов. Я сюда ехала тренироваться и получать удовольствие. Я себя настраиваю на каждую гонку, что буду лучше и лучше, но будем честными, в хорошем своем самочувствии я начну находиться после Нового года, чтобы бороться за тройку в каждой гонке», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

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