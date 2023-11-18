Гореева — о победе в масс-старте на МЛКБ: хочется выиграть ещё, денег много не бывает

Неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в масс-старте на первом этапе открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023». Ранее такую же гонку у мужчин выиграл её жених Карим Халили.

«Давайте будем считать это нашей с Каримом (Халили) традицией, потому что первый старт в прошлом году мы тоже с ним вдвоём выиграли. Я больше настраивалась на лёжку, чтобы не оторваться от группы, но так вышло, что всю гонку шла одна. Сложно понять, в каком я состоянии. Не знаю, как смотрюсь на фоне других.

Не настраивала себя на то, что сегодня гонка. У нас была тренировка, я выиграла приятный бонус в виде миллиона. Свадьба у нас в сентябре, деньги на торжество уже запланированы. А эти деньги, может быть, отложим на дом. Конечно, хочется выиграть ещё. Денег много не бывает. Будем настраиваться на завтрашнюю гонку», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».