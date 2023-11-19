Белорус Антон Смольский выиграл пасьют на первом этапе Кубка МЛКБ, Халили стал третьим

В Ханты-Мансийске состоялась мужская гонка преследования в рамках первого, дебютного этапа открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023». Её победителем стал серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский. Второе место занял чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков. Тройку призёров замкнул победитель вчерашнего масс-старта Карим Халили.

Стоит отметить, что у Халили были шансы побороться за вторую победу подряд, но он, в отличие от соперников, допустил промах на последнем рубеже.

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Первый этап, Ханты-Мансийск. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

1. Антон Смольский (Беларусь) — 32.53,1 (1 промах).

2. Антон Бабиков + 23,7 (1).

3. Карим Халили + 30,5 (1).

4. Никита Лобастов (Беларусь) + 43,8 (0).

5. Никита Поршнев + 52,3 (1).

6. Василий Томшин + 53,5 (0).

7. Эдуард Латыпов + 56,7 (3).