Белоруска Сола уверенно выиграла пасьют на 1-м этапе Кубка МЛКБ, Резцова стала 3-й

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В Ханты-Мансийске прошла женская гонка преследования в рамках первого, дебютного этапа открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023». Её победительницей стала бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола.

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Первый этап, Ханты-Мансийск. Женщины, масс-старт, 10 км

1. Анна Сола (Беларусь) — 25.50,1 (2 промаха).

2. Елизавета Каплина — отставание 1.09,7 секунды (3).

3. Кристина Резцова +1.27,0 (2).

4. Виктория Сливко +1.33,3 (1).

5. Владислава Гаврилова + 1.55,3 (1).

6. Ирина Лещенко (Беларусь) + 2.05,9 (0).

7. Наталья Гербулова + 2.06,6 (3)…

9. Анастасия Гореева + 2.51,2 (8)…

17. Ульяна Нигматуллина + 3.32,6 (3).

Стоит отметить, что победительница вчерашнего масс-старта Анастасия Гореева была близка к подиуму, но на последней стойке допустила сразу пять промахов.