Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Гореева объяснила восемь промахов в пасьюте на первом этапе Кубка МЛКБ

Анастасия Гореева объяснила восемь промахов в пасьюте на первом этапе Кубка МЛКБ
Аудио-версия:
Комментарии

Неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров российская биатлонистка Анастасия Гореева объяснила провал в стрельбе в рамках гонки преследования на первом, дебютном этапе открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023».

Будучи чемпионкой вчерашнего масс-старта, Гореева стартовала первой и к четвёртой стрельбе сохраняла шансы на подиум, однако на стойке допустила пять промахов. В общей же сложности за гонку у Анастасии восемь штрафных кругов.

«Сегодня я совсем не справилась с морозом. С каждым кругом мои пальцы ещё сильнее отмерзали. И на четвёртой стрельбе я «пластилиновыми» пальцами пыталась зарядить оружие. «Словила Петра», как у нас называют, то есть словила пять штрафов», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».

Материалы по теме
Драма в духе Кубка мира. Как российский биатлонист упустил победу на последней стрельбе
Драма в духе Кубка мира. Как российский биатлонист упустил победу на последней стрельбе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android