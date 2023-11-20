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Обладательница БХГ Жулия Симон: пойду в наступление в новом сезоне

Обладательница БХГ Жулия Симон: пойду в наступление в новом сезоне
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года, двукратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

«Каждый сезон уникален, и моя подготовка в этот раз была неравномерной. В отличие от прошлого сезона, этот розыгрыш Кубка мира я начну в жёлтой майке. За мной наверняка будут следить и ожидать хороших выступлений. Я пойду в наступление в новом сезоне. Быть в тени или думать о защите титула — это не в моём стиле. Я собираюсь показывать биатлон, который люблю, оставив любые ожидания в стороне. Посмотрим, что произойдёт. Исход сезона не будет решаться с первых гонок, поэтому нужно сохранять концентрацию на протяжении всего сезона», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

Напомним, по итогам прошлого сезона Жулия Симон стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

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