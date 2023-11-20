Кубок мира по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок

25 ноября стартует Кубок мира по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

2023 год

Первый этап. Эстерсунд (Швеция)

25 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета

26 ноября — индивидуальные гонки (женщины, мужчины)

29 ноября — эстафета (женщины)

30 ноября — эстафета (мужчины)

1 декабря — спринт (женщины)

2 декабря — спринт (мужчины)

3 декабря — гонки преследования (женщины, мужчины)

Второй этап. Хохфильцен (Австрия)

8 декабря — спринты (мужчины, женщины)

9 декабря — гонки преследования (мужчины, женщины)

10 декабря — эстафеты (мужчины, женщины)

Третий этап. Ленцерхайде (Швейцария)

14 декабря — спринт (женщины)

15 декабря — спринт (мужчины)

16 декабря — гонки преследования (женщины, мужчины)

17 декабря — масс-старты (женщины, мужчины)

2024 год

Четвёртый этап. Оберхоф (Германия)

4 января — спринт (мужчины)

5 января — спринт (женщины)

6 января — гонки преследования (мужчины, женщины)

7 января — классические эстафеты (мужчины, женщины)

Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

10 января — эстафета (женщины)

11 января — эстафета (мужчины)

12 января — спринт (женщины)

13 января — спринт (мужчины)

14 января — гонки преследования (женщины, мужчины)

Шестой этап. Антхольц (Италия)

18 января — короткая индицидуальная гонка (мужчины)

19 января — короткая индивидуальная гонка (женщины)

20 января — сингл-микст и смешанная эстафета

21 января — масс-старты (мужчины, женщины)

Чемпионат мира. Нове-Место (Чехия)

7 февраля – смешанная эстафета

9 февраля – спринт (женщины)

10 февраля – спринт (мужчины)

11 февраля – гонки преследования (мужчины, женщины)

13 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

14 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

15 февраля – сингл-микст

17 февраля – эстафеты (мужчины, женщины)

18 февраля – масс-старты (женщины, мужчины)

Седьмой этап. Осло-Хольменколлен (Норвегия)

29 февраля — индивидуальная гонка (женщины)

1 марта — индивидуальная гонка (мужчины)

2 марта — масс-старты (женщины, мужчины)

3 марта — сингл-микст и смешанная эстафета

Восьмой этап. Солджер Холлоу (США)

8 марта — эстафета (мужчины)

9 марта — спринт и эстафета (женщины)

10 марта — спринт (мужчины)

10 марта — гонки преследования (женщины, мужчины)

Девятый этап. Кенмор (Канада)

14 марта — спринт (женщины)

15 марта — спринт (мужчины)

16 марта — гонка преследования (женщины)

17 марта — гонка преследования (мужчины)

17 марта — масс-старт (женщины)

18 марта — масс-старт (мужчины).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.