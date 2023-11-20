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Гендиректор МЛКБ: постараемся провести ещё один-два этапа в этом году

Гендиректор МЛКБ: постараемся провести ещё один-два этапа в этом году
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Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Алексей Нуждов высказал мнение о первом этапе соревнований, прошедшем 18–19 ноября в Ханты-Мансийске. Он отметил высокий уровень организации соревнований и рассказал о дальнейших планах.

«Понятно, что эти соревнования имеют право на жизнь, интерес к ним от спортсменов и зрителей есть. Но пока сложно сказать, как мы сможем их встроить в календарь. Будем обсуждать со всеми заинтересованными сторонами. Постараемся ещё один, может, даже и два этапа в этом году провести. Но не буду загадывать, как получится», — сказал Нуждов «Матч ТВ».

Напомним, победителями этапа в масс-старте стали россияне Карим Халили и Анастасия Гореева, в гонке преследования победы одержали белорусы Антон Смольский и Анна Сола.

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