«Ребята, определитесь уже, кто виноват». Антон Бабиков критически высказался о работе СБР

Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков критически высказался о взаимодействии СБР со спортсменами.

«Ну, что касается заявлений СБР, вообще в последнее время многие вещи странно выглядят. Я бы хотел прокомментировать, пока никто этого не говорил, но я прочитал в интернете, мол, что критерии отбора были предоставлены комитету спортсменов в июле или августе. Я, когда это прочитал, пришёл к ребятам из комитета спортсменов, мол, ребята, почему мы эти критерии не обсуждали? На что мне три члена этого комитета сказали, что в первый раз об этом слышат.

Да, получается, всё сваливают на комитет. Ну это же (улыбается)… Ребята, определитесь, кто действительно виноват. Окей, если только эти три члена комитета не знали о критериях, значит, комитет недоработал и ему нужно больше на себя ответственности брать. А если никто из них их не видел, тогда я не очень понимаю, зачем на них так клеветать.

В этой связи хочется сказать, что когда тренируешься вне сборной, то с такой улыбкой на это всё реагируешь. Типа: ну вы даёте, ребята. А мы не переживаем – готовимся, тренируемся», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».