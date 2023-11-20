Магдалена Нойнер высказалась о том, что завершила карьеру в возрасте 25 лет

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер объяснила, почему приняла решение завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Это решение я приняла в первую очередь для себя. И не так много людей в моём окружении это понимали. Моя семья тоже выражала свои опасения, но я всё же прислушалась к своему сердцу и интуиции.

Если оглядываться назад, конечно, многие мне говорили, что это решение было верным, но в тот момент это многих испугало. Мои родители, вероятно, тоже про себя думали: «Ради бога, у неё стабильный заработок, она добивается успеха, почему она это всё бросает?» Да, это было в некотором роде неразумно.

Я верю в определённую силу, которая помогает нам в жизни, которая каким-то образом поддерживает нас. У меня всегда по жизни было понимание: «Всё будет хорошо», была глубокая вера в жизнь и в эту силу», — приводит слова Нойнер Sport1.de.