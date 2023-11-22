Иварссон — о дебюте на Кубке мира: обычно я нервничаю в новых ситуациях

22-летний шведский биатлонист Антон Иварссон рассказал о своих ожиданиях перед дебютом на Кубке мира по биатлону. Первый этап Кубка пройдёт в родном для биатлониста Эстерсунде.

«Обычно я нервничаю, когда мне приходится соревноваться, особенно в новых ситуациях, но как только мы начинаем, я обычно успокаиваюсь», — сказал Иварссон в эфире SVT.

Напомним, молодой спортсмен отлично проявил себя на стартах в Идре, где занял первое место в короткой индивидуальной гонке, обогнав олимпийского чемпиона Себастиана Самуэльссона, и третье место в спринте.

Первый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) стартует 25 ноября и продлится до 3 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.