Ханна Эберг: извлекла много важных уроков из прошлого сезона

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала о планах на новый сезон.

«Я чувствую, что сильно соскучилась по биатлону. Я извлекла много важных уроков из прошлого сезона. В новом сезоне я собираюсь сосредоточиться на чём-то одном. Буду наслаждаться повседневной жизнью и смотреть в будущее с любопытством и радостью. Я очень нетерпелива и хочу участвовать во всех гонках, набрать как можно больше очков в Кубке мира, концентрируясь на каждом отдельном этапе. Я буду думать только о производительности в данный момент. А затем буду работать над тем, чтобы показать свои сильные качества на чемпионате мира. Будет здорово попасть туда в качестве действующей чемпионки в двух дисциплинах. Это говорит о том, что я уже уверена, что получу место в основном составе команды на эти гонки», — приводит слова Эберг Langd.