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Уле-Эйнар Бьорндален: начну ли тренировать норвежских биатлонистов? Это слишком просто

Уле-Эйнар Бьорндален: начну ли тренировать норвежских биатлонистов? Это слишком просто
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о своём тренерском опыте в Китае.

«Я не жалею об этом. Это мой любимый спорт. Конечно, в Китае не всё так хорошо. Но, возможно, в Норвегии тоже не всегда всё хорошо?

Я по-прежнему хочу этим заниматься. Если бы мне снова предложили тренировать сборную Китая, я бы сделал то же самое. Это была интересная, но невыполнимая задача. Условия были тяжёлыми, так как половину сезона нам не разрешали участвовать в соревнованиях из-за коронавируса.

Начать тренировать норвежских биатлонистов? Это слишком просто. Они слишком хороши. В мужской сборной практически каждый мог бы стать тренером команды. Все хорошо образованы и многое знают о тренировочном процессе. Работа в норвежской сборной была бы больше связана с организационными моментами», — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.

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