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Йоханнес Бё предложил болельщикам оценить его новую причёску

Йоханнес Бё предложил болельщикам оценить его новую причёску
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях совместное фото с братом, трёхкратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира Тарьеем Бё. Йоханнес предложил оценить свою новую причёску от 1 до 10.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Отметим, что титулованные братья сделали фото в самолёте, они летят в Эстерсунд (Швеция), где 25 ноября стартует Кубок мира — 2023/2024. В рамках первого этапа пройдут сингл-миксты, смешанные эстафеты, спринты и пасьюты.

Йоханнес Бё является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса», в прошлом году он завоевал четвёртый в своей карьере титул такого уровня.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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