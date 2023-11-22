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Марте Рёйселанд впервые стала мамой. Она родила сына

Марте Рёйселанд впервые стала мамой. Она родила сына
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, опубликовав фото с младенцем и своим супругом, тренером женской сборной Германии Сверре Рёйселандом.

«Тобиас, 19.11.23. Несомненно, наше главное золото», — подписала фотографию Марте.

Фото: из личного архива Марте Рёйселанд

Напомним, 32-летняя Рёйселанд завершила карьеру по итогам сезона-2022/2023 Кубка мира. Норвежская спортсменка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона. В сезоне-2021/2022 Рёйселанд завоевала единственный в своей карьере «Большой хрустальный глобус». Всего в её активе 19 личных побед, семь серебряных и 19 бронзовых медалей.

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