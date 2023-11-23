Виктор Майгуров: не считаю, что наш биатлон загибается

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как относится к созданию открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023». Они не подчиняются СБР.

«Почему нет? Просто, когда говорят, что якобы российский биатлон загибается, но его можно воскресить каким-то отдельно взятым турниром, это выглядит как лукавство. Я не считаю, что наш биатлон загибается, а вложений требует вся пирамида – от спортивных школ до тех, кто бегает в сборной.

А по поводу самой идеи клубного биатлона – у нас есть 56 региональных федераций. Давайте представим себе, что это клубы. В идеале хотя бы в десяти из них должен найтись меценат или компания, которой было бы интересно, а как максимум коммерчески выгодно финансировать всю эту историю.

В своё время Михаил Прохоров уже рассматривал идею создания биатлонных клубов и лиг начиная с юношеского спорта. Но, проанализировав всю цепочку, отказался от этой идеи. Посчитал, что, если даже сам возьмёт один такой клуб на полное обеспечение, нет никаких гарантий, что кто-то ещё захочет поддержать эту идею», — приводит слова Майгурова RT.