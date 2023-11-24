Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

С 25 ноября по 3 декабря в Эстерсунде (Швеция) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024.
Первый этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований
25 ноября
14:30 — сингл-микст
16:50 — смешанная эстафета
26 ноября
13:20 — 15 км, индивидуальная гонка (женщины)
16:30 — 20 км, индивидуальная гонка (мужчины)
29 ноября
17:20 — эстафета (женщины)
30 ноября
17:20 — эстафета (мужчины)
1 декабря
16:45 — 7,5 км, спринт (женщины)
2 декабря
16:45 — 10 км, спринт (мужчины)
3 декабря
16:00 — 10 км, гонка преследования (женщины)
18:00 — 12,5 км, гонка преследования (мужчины).
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.