Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

С 25 ноября по 3 декабря в Эстерсунде (Швеция) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024.

Первый этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований

25 ноября

14:30 — сингл-микст

16:50 — смешанная эстафета

26 ноября

13:20 — 15 км, индивидуальная гонка (женщины)

16:30 — 20 км, индивидуальная гонка (мужчины)

29 ноября

17:20 — эстафета (женщины)

30 ноября

17:20 — эстафета (мужчины)

1 декабря

16:45 — 7,5 км, спринт (женщины)

2 декабря

16:45 — 10 км, спринт (мужчины)

3 декабря

16:00 — 10 км, гонка преследования (женщины)

18:00 — 12,5 км, гонка преследования (мужчины).

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.