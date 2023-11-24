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Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
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С 25 ноября по 3 декабря в Эстерсунде (Швеция) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024.
Первый этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований

25 ноября

14:30 — сингл-микст
16:50 — смешанная эстафета

26 ноября

13:20 — 15 км, индивидуальная гонка (женщины)
16:30 — 20 км, индивидуальная гонка (мужчины)

29 ноября

17:20 — эстафета (женщины)

30 ноября

17:20 — эстафета (мужчины)

1 декабря

16:45 — 7,5 км, спринт (женщины)

2 декабря

16:45 — 10 км, спринт (мужчины)

3 декабря

16:00 — 10 км, гонка преследования (женщины)
18:00 — 12,5 км, гонка преследования (мужчины).

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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