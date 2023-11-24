Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Расписание первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Расписание первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
Комментарии

С 25 по 26 ноября в Ханты-Мансийске пройдёт первый этап Кубка России по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Кубок России сезона-2023/2024.
Первый этап, Ханты-Мансийск. Расписание соревнований

25 ноября

10:00 — сингл-микст

26 ноября

10:00 — смешанная эстафета

Напомним, второй этап соревнований также пройдёт в Ханты-Мансийске. По итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android