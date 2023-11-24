Расписание первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

С 25 по 26 ноября в Ханты-Мансийске пройдёт первый этап Кубка России по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Кубок России сезона-2023/2024.

Первый этап, Ханты-Мансийск. Расписание соревнований

25 ноября

10:00 — сингл-микст

26 ноября

10:00 — смешанная эстафета

Напомним, второй этап соревнований также пройдёт в Ханты-Мансийске. По итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.