Антон Бабиков ответил, как на выступлениях биатлонистов отразится запрет на фтор

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о том, как на выступлениях биатлонистов отразится запрет на фтор.

«Запрет на фтор представляется тем, что это экологическая проблема. Решает ли что-то запрет — это уже другой вопрос, но не все надеются только на фтор, когда делают лыжи. Спортсмены выбирают из огромного количества лыж, откатываем по 30 пар, и мы не смотрим на то, есть ли там фтор, чем они будут сделаны. Мы очень большое внимание уделяем тому, какая структура лежит на лыжах, и сейчас уже в ходу есть такое понятие, как штайншлифт, то есть каменная структура. Это очень-очень много решает в скольжении лыжи. То есть мы даже вот на это гораздо больше делаем акцент, чем на то, чем нам подготовят лыжи по итогу.

Надуманная ли это проблема? Эта проблема не столько надуманная, просто у неё есть решение. Укоры здесь всё равно будут. Тут больше вопрос подстроиться под климатические условия. То есть сейчас больше становится воды, чаще бежим в тёплую погоду, тем более на Кубке мира. И здесь, конечно, фтор помогал», — цитирует Бабикова «Биатлон в Okko».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.