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Антон Бабиков: в сборной России бывало напряжение, но редко между спортсменами

Антон Бабиков: в сборной России бывало напряжение, но редко между спортсменами
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Российский биатлонист Антон Бабиков, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете и четырёхкратный чемпион Европы, рассказал о конфликтах в мужской и женской национальных командах России.

«Напряжение у нас в сборной, к сожалению, бывало, но между спортсменами редко. В мужской команде всегда, даже если ты не близкий друг с кем-то, все вполне здоровым образом воспринимали любой юмор, любое мнение. Я не помню, по крайней мере на своём веку, чтобы кто-то прямо вот в какой-то открытый конфликт выходил. Тем более дольше, чем на один день. В женских командах, конечно, немножко сложнее всё. Но у девушек есть свои плюсы, у нас свои», — приводит слова спортсмена «Биатлон в Okko».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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