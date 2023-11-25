Бьорндален: Йоханнес Бё побьёт мои рекорды

Знаменитый биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален оценил перспективы соотечественника Йоханнеса Бё с точки зрения обновления его рекордов.

«Каждый год идут дискуссии о подготовке Йоханнеса, они есть и в этом году. Тем не менее, мы все снова и снова удивляемся тому, как этому человеку удаётся поддерживать свою форму.

Побьёт ли он мой рекорд по победам на этапах Кубка мира? Он обойдёт меня, гарантированно. Думаю, он побьёт почти все мои рекорды. Он говорил, что будет выступать ещё несколько лет. С учетом этого и той формы, в которой он находится, у меня нет сомнений, что это произойдёт.

Сможет ли он выиграть всё золото на чемпионате мира? Сможет, и я надеюсь, что так и будет. Но это не очень хорошо для биатлона, так как это скучно. Мы надеемся, что норвежцы всё выиграют, но хотелось бы, чтобы и другие страны участвовали в розыгрыше медалей. Нужно, чтобы спорт, который мы любим, был интересен.

Йоханнес очень силён психологически и уверен в том, что делает. У него есть концентрация, ум и зрелость. Когда он присоединился к первой сборной, то быстро усваивал уроки. Он делает всё возможное, чтобы стать лучшим в мире. Этот человек может осуществить все свои мечты», — приводит слова Бьорндалена Dagsavisen.

На счету Бьорндалена 95 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону. У Мартена Фуркада – 79, у Йоханнеса Бё – 68.

Бьорндален также остаётся самым титулованным биатлонистом по числу олимпийских медалей. У него их 13 (восемь золотых, четыре серебряные и одна бронзовая). У Йоханнеса Бё восемь олимпийских наград (пять золотых, две серебряные и одна бронзовая).