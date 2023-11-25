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Кубок России по биатлону: во сколько начнётся сингл-микст, где смотреть прямую трансляцию

Кубок России по биатлону: во сколько начнётся сингл-микст, где смотреть прямую трансляцию
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С 25 по 26 ноября в Ханты-Мансийске пройдёт первый этап Кубка России по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся гонкой сингл-микст — старт в 10:00 мск.

Биатлон. Кубок России-2023/24. Этап 1, Ханты-Мансийск
Сингл-микст 1 x 6 + 1 x 7.5 км Эстафета
25 ноября 2023, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Соревнования в прямом эфире можно увидеть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 9:40 мск.

Напомним, второй этап соревнований также пройдёт в Ханты-Мансийске. По итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

В этом году Союз биатлонистов России (СБР) запланировал пять этапов Кубка страны. Связано это с проведением Спартакиады сильнейших, которую в феврале будущего года примет Златоуст (Челябинская область).

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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