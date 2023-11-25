Кубок мира по биатлону: во сколько начнётся супермикст, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 25 ноября, в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира сезона-2023/2024. Первым событием дня станет супермикст — начало в 14:30 мск. Мужчины проведут два круга по 7,5 км, а женщины — два круга по 6 км.
Действующие победители Кубка мира — норвежец Йоханнес Бё у мужчин и представительница Франции Жулия Симон у женщин.
В нынешнем сезоне состоится девять этапов Кубка мира (Эстерсунд, Хохфильцен, Ленцерхайде, Оберхоф, Рупольдинг, Антерсельва, Холменколлен, Солт-Лейк-Сити, Кэнмор). Чемпионат мира пройдёт в чешском Нове-Место-на-Мораве с 7 по 18 февраля 2024 года.
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.
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