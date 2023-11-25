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Кубок мира по биатлону: во сколько начнётся супермикст, где смотреть прямую трансляцию

Кубок мира по биатлону: во сколько начнётся супермикст, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 ноября, в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира сезона-2023/2024. Первым событием дня станет супермикст — начало в 14:30 мск. Мужчины проведут два круга по 7,5 км, а женщины — два круга по 6 км.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
25 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Не началось

Действующие победители Кубка мира — норвежец Йоханнес Бё у мужчин и представительница Франции Жулия Симон у женщин.

В нынешнем сезоне состоится девять этапов Кубка мира (Эстерсунд, Хохфильцен, Ленцерхайде, Оберхоф, Рупольдинг, Антерсельва, Холменколлен, Солт-Лейк-Сити, Кэнмор). Чемпионат мира пройдёт в чешском Нове-Место-на-Мораве с 7 по 18 февраля 2024 года.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.

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