Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок мира по биатлону: во сколько начнётся супермикст, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 ноября, в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира сезона-2023/2024. Первым событием дня станет супермикст — начало в 14:30 мск. Мужчины проведут два круга по 7,5 км, а женщины — два круга по 6 км.

Действующие победители Кубка мира — норвежец Йоханнес Бё у мужчин и представительница Франции Жулия Симон у женщин.

В нынешнем сезоне состоится девять этапов Кубка мира (Эстерсунд, Хохфильцен, Ленцерхайде, Оберхоф, Рупольдинг, Антерсельва, Холменколлен, Солт-Лейк-Сити, Кэнмор). Чемпионат мира пройдёт в чешском Нове-Место-на-Мораве с 7 по 18 февраля 2024 года.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.