Кубок мира по биатлону: во сколько начнётся смешанная эстафета, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 25 ноября, в шведском городе Эстерсунд начинается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревновательный день, который начнётся супермикстом у мужчин и женщин, завершится смешанной эстафетой — начало в 16:50 мск. На старт выйдут 22 команды.

26 ноября этап Кубка продолжится индивидуальными гонками, 29 и 30 ноября пройдут эстафеты у женщин и мужчин соответственно, 1–2 декабря участники побегут спринты, а 3 декабря первый этап в Эстерсунде завершится индивидуальными гонками.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.