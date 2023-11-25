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Смешанная эстафета. Прямая трансляция
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16:50 Мск
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Кубок мира по биатлону: во сколько начнётся смешанная эстафета, где смотреть прямой эфир

Кубок мира по биатлону: во сколько начнётся смешанная эстафета, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 25 ноября, в шведском городе Эстерсунд начинается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревновательный день, который начнётся супермикстом у мужчин и женщин, завершится смешанной эстафетой — начало в 16:50 мск. На старт выйдут 22 команды.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Смешанная 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
25 ноября 2023, суббота. 16:50 МСК
Не началось

26 ноября этап Кубка продолжится индивидуальными гонками, 29 и 30 ноября пройдут эстафеты у женщин и мужчин соответственно, 1–2 декабря участники побегут спринты, а 3 декабря первый этап в Эстерсунде завершится индивидуальными гонками.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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