Дербушева и Бажин выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка России по биатлону

В Ханты-Мансийске стартовал первый этап Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Соревнования открыла одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Её с большим преимуществом выиграла сборная Свердловской области (Тамара Дербушева и Кирилл Бажин). Стоит отметить, что благодаря значительному гандикапу Бажин финишировал с флагом региона.

Биатлон. Кубок России, первый этап, Ханты-Мансийск. Сингл-микст (1 ж x 6 км + 1 м x 7,5 км)

1. Тамара Дербушева/Кирилл Бажин (Свердловская область) – 40.45,5 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).

2. Анастасия Зырянова/Иван Колотов (Пермский край) – отставание 1.12,8 (1+7).

3. Полина Шевнина/Роман Сурнев (Московская область) +1.26,6 (0+5).