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Самуэльссон и Эберг прокомментировали свою победу в сингл-миксте в Эстерсунде

Самуэльссон и Эберг прокомментировали свою победу в сингл-миксте в Эстерсунде
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Шведские биатлонисты Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг прокомментировали свою победу в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Первая стойка далась мне тяжело. Я хорошо начал, но после промаха у меня затряслись ноги. Трудно стрелять, когда такое происходит. Но я очень рад, что исправил ситуацию во второй части», – приводит слова Самуэльссона пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Ханна Эберг добавила: «Я очень довольна первой стрельбой на лёжке. Мне удалось вывести нас в лидеры, хотя вторая лёжка из-за двух дополнительных патронов стала чуть более нервозной, чем должна была быть.Тем не менее мне очень понравилась сегодняшняя гонка. Было здорово начать сезон, особенно при таком количестве зрителей».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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