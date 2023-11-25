Самуэльссон и Эберг прокомментировали свою победу в сингл-миксте в Эстерсунде

Шведские биатлонисты Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг прокомментировали свою победу в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Первая стойка далась мне тяжело. Я хорошо начал, но после промаха у меня затряслись ноги. Трудно стрелять, когда такое происходит. Но я очень рад, что исправил ситуацию во второй части», – приводит слова Самуэльссона пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Ханна Эберг добавила: «Я очень довольна первой стрельбой на лёжке. Мне удалось вывести нас в лидеры, хотя вторая лёжка из-за двух дополнительных патронов стала чуть более нервозной, чем должна была быть.Тем не менее мне очень понравилась сегодняшняя гонка. Было здорово начать сезон, особенно при таком количестве зрителей».

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